Медведев угрожает реагировать "без ограничений", если отключат SWIFT

Реакция РФ в случае принятия против нее мер по системе SWIFT будет "без ограничений", заявил во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

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"В очередной раз начали рассуждать по поводу ограничения по системе сопровождения платежей, так называемому "свифту". Поживем-увидим, что будет происходить. Конечно, в случае принятия таких решений хотел бы отметить, что наша экономическая реакция и вообще всякая другая реакция будет без ограничений", — заявил Медведев на совещании.

Ранее УНИАН сообщал, что США могут отключить Россию от системы SWIFT.

Также сообщалось, что глава российского банка ВТБ Андрей Костин приравнял к войне отключения российских банков от системы SWIFT. По мнению банкира, сразу после отключения российских банков от системы SWIFT посол США в РФ должен будет покинуть Москву.

Кроме того, в октябре Костин сообщал, что группа ВТБ ведет переговоры со Сбербанком о создании альтернативы международной системе банковского обмена информацией SWIFT. Костин тогда отмечал, что система ЦБ уже существует, но ее использование связано с высокими затратами. "Она дорога, в несколько раз дороже, чем платежи по свифту, - пояснил председатель ВТБ. - Если мы в банке создадим свою систему, а это совершенно не трудно и мы к этому идем, она будет дешевле", сказал он тогда.

Система SWIFT - сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на шесть триллионов долларов, в ней принимают участие более 10 000 финансовых организаций в 210 странах.