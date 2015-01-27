В Украине признали неплатежеспособным еще один крупный банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию во входящий в группу крупных «Имэксбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте банка.

По информации банка, временная администрация введена сроком на 3 месяца, до 26 апреля, временным администратором банка назначен Юрий Северин.

«Имэксбанк» стал третьим банком, в котором с начала этого года введена временная администрация, а в течение прошлого года временная администрация была введена в 33 украинских банках.

По информации банка, в период временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых истек, и по текущим счетам в сумме вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, но не более 200 тыс. грн. О времени и порядке выплат остальным вкладчикам будет сообщено дополнительно.

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Справка УНИАН. «Имэксбанк» (Одесса) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков.

В июле 2014 года основной акционер банка, народный депутат и член парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Леонид Климов, снизил свое участие в уставном капитале банка до 36,7917% с 41,0608%.

В ноябре 2014 года акционеры банка на общем собрании приняли решение пополнить уставный капитал финучреждения на 150 млн грн.