Гривня закрыла межбанк на отметке 16,32 за доллар

Во вторник, 27 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 16,12/16,32 грн/долл. против 16,08/16,27 грн/долл. на открытии торгов.

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Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходили неактивно.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,31/18,54 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2380/0,2410 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,98 грн/долл., к этому часу было заключено 228 соглашений, объем торгов составил 396,36 млн долл.