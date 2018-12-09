Мировая экономика каждый год теряет $2,6 триллиона из-за коррупции - генсек ООН

Ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет один триллион долларов.

Коррупция приводит к тому, что мировая экономика каждый год теряет 2,6 трлн долларов, а ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет один триллион долларов.

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Как сообщает Центр новостей ООН, эти цифры привел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал сделать все возможное для пресечения взяточничества, обмана и мошенничества.

«По данным Всемирного экономического форума, ежегодные потери, связанные с коррупцией, составляют не менее 2,6 трлн долл. США, или 5 процентов мирового валового внутреннего продукта», - отметил глава ООН.

«Коррупция существует во всех странах — богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений…», - заявил генеральный секретарь в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

Он подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению Целей устойчивого развития.

Антониу Гутерриш призвал объединиться в борьбе с коррупцией и добиваться возвращения похищенных активов.