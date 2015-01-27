Яресько рассчитывает получить транш от МВФ до конца февраля

Украина рассчитывает согласовать новую программу сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом в ближайшие дни и получить первый кредитный транш по новой программе до конца февраля, сообщила в интервью телеканалу France 24 министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Мы рассчитываем согласовать новую программу сотрудничества с МВФ с учетом механизма расширенного финансирования EFF в ближайшие дни с тем, чтобы утвердить программу и начать ее финансирование уже к концу февраля», - сказала Яресько.

При этом она не уточнила, о какой сумме средств может идти речь. «Вопрос сейчас не в сумме средств. Понятно, что нам нужны значительные средства. Но важна не сумма, а возвращение уверенности на рынок, увеличение наших резервов, выполнение платежей», - сказала Яресько.

Министр подчеркнула, что новая программа сотрудничества с МВФ станет не только залогом восстановления стабильности системы государственных финансов, но также маяком для переговоров с другими кредиторами и держателями украинских бондов.

«Украина сейчас платит по счетам, и платит высокую цену, отстаивая свои права, основополагающие права послевоенной Европы, на суверенитет и территориальную целостность. И в этом смысле финансовая помощь Украине сейчас – это помощь нашей стране в преодолении сложившейся ситуации, – сказала Яресько. – Причем я не могу сказать, что у нас есть трудности с привлечением средств. Порядка 2 млрд долл. гарантий мы имеем от правительства США, порядка 300 млн долл. выделяет правительство Японии. Мы ведем переговоры с правительством Австралии, другими странами всего мира».

При этом, по словам Яресько, Украина не просто ведет переговоры о деньгах, Украина демонстрирует готовность вести серьезные системные реформы в различных сферах: в экономике, бюджетной сфере, сфере борьбы с офшорами, в сфере борьбы с коррупцией, в судебной системе.

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Как сообщал УНИАН, в середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. Решение о новой программе будет принимать Совет директоров МВФ на основе результатов работы миссии фонда, которая работает в Киеве с 8 января. Как ожидается, миссия закончит свою работу 30 января.

На текущий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл. В целом по итогам 2014 года Украина из разных источников получила 9 млрд долл., выплатив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств. В 2015 году объем долговых платежей составит порядка 11 млрд долл.