В Нацбанке объяснили, почему «Имэксбанк» признали неплатежеспособным

Национальный банк Украины объясняет решение об отнесении «Имэксбанка» к категории неплатежеспособных нарушениями банковского законодательства и непринятием акционерами банка мер для их устранения, сообщается на сайте регулятора.

«Учитывая несоответствие деятельности «Имэксбанка» требованиям банковского законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, непринятие банком достаточных и своевременных мер по устранению нарушений, послуживших основанием для отнесения его к категории проблемных, отсутствие разработанного банком плана финансового оздоровления, а также учитывая финансовое состояние банка, правление НБУ 26 января приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, в банке был введен особый режим контроля за деятельностью путем назначения куратора с августа 2014 года в связи с ухудшением ликвидности и сообщениями клиентов о несвоевременном выполнении обязательств.

С 15 января 2015 года банк был отнесен к категории проблемных, однако банк в установленный срок не представил в НБУ план финансового оздоровления.

Кроме того, Нацбанк обнаружил операции по досрочному возврату инвесторам средств, привлеченных на условиях субординированного долга, проведенные банком вопреки требованиям регулятора.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временную администрациюво входящий в группу крупных «Имэксбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. Временная администрация введена сроком на 3 месяца, до 26 апреля, временным администратором банка назначен Юрий Северин.

«Имэксбанк» (Одесса) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков.

В июле 2014 года основной акционер банка, народный депутат и член парламентского комитета по финансам и банковской деятельности Леонид Климов, снизил свое участие в уставном капитале банка до 36,7917% с 41,0608%.

В ноябре 2014 года акционеры банка на общем собрании приняли решение пополнить уставный капитал финучреждения на 150 млн грн.