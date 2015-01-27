Эксперт: коррупция в судах пугает иностранных инвесторов

Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации журналистских расследований Антон Подлуцкий, комментируя очередные судебные скандалы в громком противостоянии «УкрСибБанка» против экс-регионалов, владельцев холдинга «АИС», Дмитрия Святаша и Владимира Полякова.

По его словам, более 6 лет ПАО «УкрСиббанк» безуспешно пытается через отечественные суды обязать народного депутата (бывшего регионала) Дмитрия Святаша и его бизнес-партнера Владимира Полякова вернуть полученные в период 2007-2009 годов кредиты на общую сумму более $100 млн под личные поручительства.

На данный момент споры перешли в стены Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ). Двумя решениями, от 21 и 26 января текущего года, суд затянул процесс взыскания долгов. По ходатайству Святаша – перенес рассмотрение дела в апелляционный суд города Харькова, по одному из мажоритарных округов которого бывший регионал вновь попал в парламент. И в деле против Святаша перенес судебное заседание на неопределенный срок из-за телефонного сообщения о заминировании помещения суда, впоследствии оказавшегося ложным.

Подлуцкий предупредил, что данный судебный конфликт подрывает международный имидж Украины, и не способствует выделению Украине как очередных кредитных ресурсов, так и инвестиций в развитие экономики.

Читайте такжеУкраина потеряла 7 позиций в рейтинге экономических свобод«На данный момент в судебной системе власти ничего не изменилось. И суды продолжают действовать не объективно, а в интересах одной из сторон по своим личным мотивам. В данном споре затронуты интересы крупнейшего финансового института ЕС - BNP ParibasGroup и ЕБРР, которые являются владельцами «УкрСибБанка». И странные решения суда ставят под удар все инвестиционное поле государства», - говорит Подлуцкий.

По его мнению, в данном случае, для защиты прав иностранных инвесторов, на такие странные решения суда должна была бы незамедлительно отреагировать Генеральная прокуратура Украины и Высший совет юстиции.

«Почему не реагирует генпрокурор Ярема – на эту тему можно говорить отдельно и долго. Но есть так же и вопросы к Высшему совету юстиции, который бы мог оперативно проинспектировать судебные решения. Без наведения порядка в судебной системе, экономика будет страдать и далее. И никакие иностранные инвесторы не начнут работать в Украине», - резюмировал Подлуцкий.