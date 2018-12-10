У бизнес-омбудсмена и в Совете предпринимателей поддержали мировую Кабмина и одного из крупнейших налогоплательщиков

Соглашение касается урегулировании спора с Государственной фискальной службой Украины на общую сумму в 635 млн грн.

В Совете бизнес-омбудсмена и Совете предпринимателей при Кабинете Министров позитивно оценивают распоряжение правительства, принятое 5 декабря 2018 г., о подписании мирового соглашения между Украиной и компанией «Филип Моррис».

Соглашение касается урегулировании спора с Государственной фискальной службой Украины на общую сумму в 635 млн грн.

«Мы считаем это очень позитивным шагом. Совет бизнес-омбудсмена с самого начала работал над этим делом вместе с Министерством финансов. И с самого начала нам было очевидно, что ГФС не верно трактует ситуацию», – заявила заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая.

«Это позитивный сигнал о том, что мы движемся в правильном направлении. Хотя и не так быстро, как хотелось. Украине нужно усиливать защиту прав инвесторов. У нас со многими странами подписаны соответствующие соглашения. Но авторитетные компании-инвесторы жалуются в международные арбитражи, что эти соглашения не выполняются. Уровень легкости ведения бизнеса определяется не только рейтингами, но и умением решать подобные проблемы», – уверена Короткая.

С ней согласен и глава Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонид Козаченко.

«Филип Моррис – известная публичная компания, которая избегает любых скандалов и очень законопослушна. И когда появились данные обвинения, компания продемонстрировала максимальную открытость, предоставила государству максимум информации, чтобы убедить в отсутствии каких-либо нарушений. Компания смогла доказать свою правоту, и государство в данной ситуации приняло непростое, но абсолютно правильное решение», – заявил Козаченко.

В то же время, по словам главы Совета предпринимателей, этот позитивный опыт нужно распространять на средний и малый бизнес, которые вынуждены пока тратить огромные деньги на конфликты с государством вместо возможности подписания мировых соглашений.

«Думаю, данного решения правительства достаточно, чтобы поставить точку в этом споре. Это лучше, чем продолжать спор в судебной плоскости – от этого государство только проиграет. К тому же позицию компании поддержали и бизнес-ассоциации, международные организации, посольства – если бы были какие-либо сомнения в правоте компании, они вряд ли бы поддержали ее», – уверен Козаченко.

В свою очередь, заместитель бизнес-омбудсмена Короткая пообещала, что в Совете бизнес-омбудсмена продолжат отслеживать ситуацию по данному делу, а также по подобным спорам между бизнесом и государством.

Напомним, в 2016 г. Государственная фискальная служба опротестовала использование компанией «Филип Моррис Украина» в 2015-2016 гг. режима таможенной переработки и потребовала доплатить 635 млн. грн. налогов и штрафов, несмотря на то, что ранее Харьковская таможня позволила компании работать в данном режиме. Позиция компании также была согласована с Министерством финансов и Департаментом организации таможенного контроля ГФС.

Конфликт ГФС с «Филип Моррис Украина» привлек внимание ряда европейских стран. Так, глава Департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Бурхальтер летом 2017 г. передал президенту Украины официальное письмо, в котором атака на «Филип Моррис Украина» была названа «несправедливой, безпрецедентной и разрушительной».

Афилированные компании «Филип Моррис» в Украине входят в число крупнейших налогоплательщиков страны. За прошлый год они уплатили более 15.4 млрд. грн. налогов. Со своей фабрики в Харьковской области компания экспортирует свою продукцию в шесть стран мира, в т. ч. в Японию и Саудовскую Аравию. В Украине компания обеспечивает более 1300 рабочих мест.