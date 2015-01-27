Нацбанк обнародовал список банков, которым выдал кредиты рефинансирования

«В соответствии со статьей 68 Закона Украины "О Национальном банке Украины" (с изменениями) Национальный банк начинает обнародование информации о предоставленных банкам кредитах (на срок более 30 календарных дней) с обязательным указанием наименования банка, суммы и вида кредита, типа предоставленного обеспечения и даты соответствующего решения Национального банка Украины», - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Так, согласно обнародованным данным, в декабре прошлого года Нацбанк предоставил соответствующие кредиты на 9,207 млрд грн 27 банкам, в частности, предоставил стабилизационный кредит на 300 млн грн «Имэксбанку», в который сегодня была введена временная администрация.

Как сообщал УНИАН, в начале января Национальный банк сообщил, что в рамках измененного с начала этого года законодательства имеет право обнародовать информацию о банках, которые получили рефинансирование, и в ближайшее время эта процедура станет абсолютно открытой для общества.

Национальный банк в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил объем рефинансирования банков в 3 раза - до 222,3 млрд грн, объем операций по мобилизации ресурсов с рынка - в 5 раз, до 1,473 трлн грн.

Объем рефинансирования банков в 2014 году стал наибольшим после 169,5 млрд грн в кризисном 2008 году. Объем мобилизационных операций также стал наибольшим после 270,407 млрд грн в 2013 году.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде заявила, что львиная доля кредитов рефинансирования выдана Нацбанком в 2008-2013 годах и до сих пор не возвращена банками.