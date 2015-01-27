Нацбанк обнародовал список банков, которым выдал кредиты рефинансирования
Национальный банк Украины на официальном сайте обнародовал перечень банков, которым были выданы кредиты рефинансирования на срок более 30 дней.
«В соответствии со статьей 68 Закона Украины "О Национальном банке Украины" (с изменениями) Национальный банк начинает обнародование информации о предоставленных банкам кредитах (на срок более 30 календарных дней) с обязательным указанием наименования банка, суммы и вида кредита, типа предоставленного обеспечения и даты соответствующего решения Национального банка Украины», - говорится в сообщении на сайте регулятора.
Так, согласно обнародованным данным, в декабре прошлого года Нацбанк предоставил соответствующие кредиты на 9,207 млрд грн 27 банкам, в частности, предоставил стабилизационный кредит на 300 млн грн «Имэксбанку», в который сегодня была введена временная администрация.
Как сообщал УНИАН, в начале января Национальный банк сообщил, что в рамках измененного с начала этого года законодательства имеет право обнародовать информацию о банках, которые получили рефинансирование, и в ближайшее время эта процедура станет абсолютно открытой для общества.
Национальный банк в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил объем рефинансирования банков в 3 раза - до 222,3 млрд грн, объем операций по мобилизации ресурсов с рынка - в 5 раз, до 1,473 трлн грн.
Объем рефинансирования банков в 2014 году стал наибольшим после 169,5 млрд грн в кризисном 2008 году. Объем мобилизационных операций также стал наибольшим после 270,407 млрд грн в 2013 году.
Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде заявила, что львиная доля кредитов рефинансирования выдана Нацбанком в 2008-2013 годах и до сих пор не возвращена банками.