Почти максимум за 4 года: украинцы в ноябре купили в банках валюты на $1 миллиард

Покупка валюты населением через банковскую систему за месяц превысила ее продажу на 90,5 млн долл.

Украинцы в ноябре 2018 года купили через банковскую систему 1,009 млрд долл. наличной иностранной валюты, приблизившись к освоенному в августе показателю максимальной покупки валюты через банковскую систему с начала 2015 года в размере 1,045 млрд долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, с учетом объемов продажи валюты в размере 918,2 млн долл., покупка валюты населением через банковскую систему за месяц превысила ее продажу на 90,5 млн долл.

Ранее, два месяца подряд, продажа валюты населением через банки превышала ее покупку – на 215,4 млн долл. в сентябре и на 141,7 млн долл. в октябре.

Согласно данным НБУ, с начала года продажа валюты населением через банки остается выше ее покупки на 1,591 млрд долл.

Справка УНИАН. Чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,4 млрд долл.