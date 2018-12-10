Порошенко утвердил изменения в Налоговый кодекс

Согласно карточке законопроекта, документ 10 декабря возвращен с подписью от президента.

Президент Петр Порошенко подписал законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Читайте такжеРада ввела в Украине трехлетнее бюджетное планирование

Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно карточке законопроекта, документ 10 декабря возвращен с подписью от президента.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Верховная Рада приняла изменения в законодательство, уточняющие порядок администрирования и повышающие ставки ряда налогов и сборов для балансирования государственного бюджета.

За принятие соответствующих изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (законопроект 9260) во втором чтении и в целом с учетом предложений Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики и озвученных под стенограмму поправок проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, он предусматривает повышение с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%, или в соответствии с прогнозным показателем инфляции.

Также предусмотрено повышение с 1 января 2019 года ставки экологического налога за выбросы углекислого газа стационарными источниками с 0,41 гривни до 10 гривень за тонну и поэтапное повышение этой ставки до 30 гривень за тонну до 2023 года.

Кроме того, предусматривается повышение ставки ренты за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 п.п., железной руды - на 0,8 п.п., за специальное использование лесных ресурсов - на 50%.

Законом также вводится обложение налогом на добавленную стоимость для посылок в Украину суммарной стоимостью свыше эквивалента 100 евро для одного получателя от одного отправителя. Для этой нормы устанавливается переходный период с 1 января по 30 июня 2019 года, в течение которого налогом будет облагаться товар стоимостью более эквивалента 150 евро.

По расчетам Министерства финансов, принятие указанного закона позволит увеличить поступления в сводный бюджет (в условиях 2019 года) в объеме 6,3 миллиарда гривень, из них в государственный бюджет – 5,9 миллиарда гривень.