Эксперты считают, что отключение от SWIFT изолирует всю Россию: "это достаточно тяжелое наказание"

После обострения ситуации на Донбассе, в частности обстрела пророссийскими боевиками остановки в Донецке, автобус в Волновахе и Мариуполя, ряд мировых лидеров выступил за усиление санкций против России и даже за введение новых, пишет ТСН.ua.

Среди вероятных санкций, которые в соответствии с резолюцией Европарламента, могут быть введены в отношении России в случае, если она не прекратит военные действия на территории Украины и не перекроет канал поддержки боевиков, есть также угроза отключить ее от банковской системы платежей SWIFT.

Вице-президент Европарламента Рышард Чарнецкий назвал такие санкции "болезненными" для рубля и даже привел аналогию с атомной бомбой: "Есть такая пословица, что преимуществом атомного оружия является не то, что его можно использовать, а то, что им можно угрожать".

Журналисты поинтересовались у экономистов, действительно ли отключение России от SWIFT грозит ей такими катастрофическими последствиями и решится ли на эти меры сам Евросоюз.

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"SWIFT - это система расчетов в банковской системе во всем мире. Это старая система, которая давно уже создана базовая платформа, на которой проводятся расчеты между банками. Поэтому отключение от этой системы означает невозможность проведения каких-либо внешних расчетов", - рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера, экономист Олег Устенко.

Он отмечает, что внутри страны можно будет проводить платежи, а за пределами страны - просто невозможно.

"Здесь нет альтернативы. Альтернатива, по аналогии со странами, которые некогда входили в такую фазу неконтролируемого дефолта, - это фактически перевозки денег чуть ли не в чемоданах, чтобы можно было осуществлять внешние платежи. Но это скорее из области фантастики. Я не совсем уверен, насколько возможно применение этого мероприятия, потому что это фактически изолирует всю Россию, а не только российский банковский сектор. Это равносильно краху экономики. Это означает, что экономика не может заниматься ни экспортом, ни импортом. Это полная изоляция. Это равносильно торговом эмбарго. То есть она не продает, не покупает, нет ни движения товаров, ни услуг, никаких расчетов, не летают авиалинии, потому что невозможно оплатить. Я предполагаю, что для населения это может грозить ростом черного рынка, он станет дорогим и криминализируется", - отметил Устенко.

По его мнению, реализация этого сценария кажется очень маловероятной.

"Во-первых, я не уверен, насколько далеко согласна идти Европа в своих мероприятиях. А во-вторых, Европа тоже может от этого пострадать. Например, как ей рассчитываться за газ, как продавать свои товары? Я уже не говорю о том, что часть европейцев являются лоббистами России, например, банковский сектор - это вообще серьезный лоббист (греки, банковский сектор Австрии). Мне кажется, что если только [европейцы] готовы на колоссальные жертвы, то тогда это реализованный сценарий, но в реальности я думаю, что шансы на его реализацию незначительны. Это столь крайние меры, скорее их будут придерживать как можно дольше. То есть она [санкция] может висеть, как Дамоклов меч, но я не думаю, что ее реализуют", - добавил он.

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Президент Центра экономического развития, кандидат экономических наук Александр Пасхавер считает, что отключение России от SWIFT является достаточно тяжелым наказанием.

"Если вы отключаете электронную систему платежей, (а это монополист), то эти платежи должны идти в обычном режиме: почтовом, телефонном. То есть в абсолютно несовременный способ, это возвращает на десятилетия назад. Это резко удорожает сам процесс движения финансов. И потери очень большие - это могут быть десятки миллиардов операций в день. Все сможет функционировать, но все затормозится. Дело в том, что скорость играет важную роль в доходности. А здесь затраты станут дороже, а прибыль меньше. Поэтому это достаточно тяжелое наказание", - говорит он.

Пасхавер отмечает, что такие ограничения, кроме чисто экономических последствий, являются также выражением презрения - это очень символичный враждебный акт. Единственный раз такой шаг был сделан в отношении Ирана.

"И это имеет очень большое значение для России - такой акт пренебрежения, акт выбрасывания из современного мира. Пойдет ли на это Европа, я не могу сказать. Россия очень жестко предупреждала, что она будет это воспринимать как объявление войны. Сама угроза отчуждения является оскорблением для России. Если торговые войны воспринимаются как норма, то такие финансовые войны - это крайне унизительно", - добавил Пасхавер.

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По словам управляющего партнера инвесткомпании Capital Times Эрика Наймана, отключение от SWIFT означает для России прекращение конвертируемости рубля, то есть существенно усложнит жизнь экспортерам, импортерам и банкам.

"Сложнее будет получать экспортную выручку. Будет проблематичнее и дороже обходиться импорт и погашения долгов, привлечения новых долгов тоже станет весьма затруднительным. То есть такая определенная блокада. Но это не полная изоляция. Сейчас все платежи в иностранных валютах (долларах, евро) проходят через SWIFT, а это как трасса - кому и как заплатить. Когда нет такой трассы, это то же самое, если вы из сверхзвукового самолета пересаживаетесь на почтовую карету. Почта будет доходить, но гораздо медленнее. Будут использоваться классический "Телекс", телетайп - такие старые советские методы", - отметил он.

При этом, Найман сомневается, что европейцы все же введут такие санкции - разве что американцы как-то надавят на Европу.

Напомним, 27 января лидеры стран Евросоюза обнародовали свое совместное заявление, в котором осудили действия боевиков, и России. Также в ЕС назвали дату, когда могут ударить новыми санкциями России. Так, усиление мер может состояться через две недели - 12 февраля.