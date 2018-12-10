Украина и Китай продлили соглашение о валютном свопе на $2,2 миллиарда

Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях.

Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили еще на три года двусторонний договор о валютном свопе с максимальной суммой линии на уровне 15 млрд юаней или 62 миллиардов гривень, что эквивалентно 2,2 млрд долл. США по официальному курсу НБУ.

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Как сообщается на сайте Нацбанка, соответствующий договор подписали главы центробанков Украины и Китая в Пекине (Китайская Народная Республика).

«Китай - это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях. Договор будет способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству между нашими двумя странами», - прокомментировал подписание договора глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

Справка УНИАН. В мае 2015 года Украина и Китай продлили на 3 года двустороннее соглашение о валютном свопе на сумму до 54 млрд грн и 15 млрд китайских юаней (около 2,4 млрд долл.). Соглашение вступило в силу в июне 2015 года и прекратило свое действие в июне 2018 года.