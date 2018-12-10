Экс-руководителя банка «Петрокоммерц-Украина» подозревают в злоупотреблениях на 8 миллионов

Должностное лицо без обязательного согласия членов наблюдательного совета, игнорируя запрет условий кредитования, приняло решение о выдаче ЧАО «Донецксталь» многомиллионного кредита.

Экс-председатель правления ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» подозревается в злоупотреблениях, которые нанесли финансовому учреждению 8 млн грн убытков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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Следователи в рамках досудебного расследования установили, что должностное лицо банка с целью получения неправомерной выгоды в интересах других предприятий единолично, без обязательного согласия членов наблюдательного совета, игнорируя запрет условий кредитования, приняло решение о выдаче ЧАО «Донецксталь» многомиллионного кредита.

Такое злоупотребление полномочиями нанесло банковскому учреждению ущерб на сумму 8 млн грн.

Сегодня экс-чиновнику банка инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста пятидесяти до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Справка УНИАН. Банк «Петрокоммерц-Украина» работал на рынке Украины с 1996 года и являлся небольшим финучреждением по объему активов. Основным акционером банка до проведения сомнительной сделки с его акциями в марте 2015 года являлся российский банк «Петрокоммерц», которому принадлежало 96,48% акций украинского банка.

На момент признания банка «Петрокоммерц-Украина» неплатежеспособным в марте 2016 года Национальный банк определил владельцами существенного участия в банке Ивана Шехавцова и Алексея Крупия.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил процедуру ликвидации банка «Петрокоммерц-Украина» на один год - до 21 апреля 2019 года включительно. На этот же период продлены полномочия ликвидатора банка Александра Гулея.