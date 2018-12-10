Украинская платежная система и UnionPay выпустят совместные карты

Карты совместят платежные технологии и логотипы двух платежных систем и будут приниматься в платежной инфраструктуре этих систем.

Национальная платежная система Украины "Простір" и крупнейшая международная платежная система в мире по количеству выпущенных карт UnionPay International заключили договор об эмиссии кобейджинговых карт.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, эти карты совместят платежные технологии и логотипы двух платежных систем и будут приниматься в платежной инфраструктуре этих систем.

Отмечается, что благодаря широкой глобальной сети приема карт UnionPay пользователи новых карт под брендами "Простір" и UnionPay получат возможность оплачивать товары и услуги, а также снимать средства в банкоматах практически во всем мире.

В НБУ напомнили, что в ноябре этого года UnionPay вышла на украинский рынок и стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

Также сообщается, что данный проект стал первым в истории украинской национальной платежной системы, и соглашение не предусматривает каких-либо финансовых обязательств сторон, а эмиссия карт начнется после достижения договоренностей с заинтересованными банками-эмитентами.

Справка УНИАН. UnionPay International - дочерняя компания China UnionPay. В партнерстве с более чем 2000 финансовыми институтами по всему миру она дает возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 171 стране и регионах мира. Эмиссия карт UnionPay осуществляется в 51 стране и регионах мира.