Киев примет участие в международных конкурсах по инвестиционной привлекательности – КГГА

Киев подал заявки на участие во влиятельных международных инвестиционных рейтингах в 2019 году. С этой целью на рассмотрение составителей ежегодных инвестиционных рейтингов направлены заявки, справочная и статистическая информация о столице для включения Киева в перечень городов, которые оцениваются с точки зрения инвестиционной привлекательности. Приоритетными для участия в 2019 году определены CEE Investment Report и Global Cities report – ежегодные отчеты, которые составляются авторитетными международными консалтинговыми компаниями.

Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Будет оцениваться привлекательность города как инвестиционного пространства с точки зрения развития бизнеса и регулирования, инновационной активности, человеческого капитала.

CEE Investment Report – ежегодный отчет, создаваемый группой составителей – представителями международных консалтинговых компаний PwC, CBRE, Dentons и Skanska Group – ведущей мировой группой проектного развития и строительства. Рейтинг сравнивает города Центральной и Восточной Европы по привлекательности инвестиций в недвижимость. В отчете также рассматривается привлекательность городов региона относительно развития бизнеса и регулирования, привлечения капитала.

Global Cities Report отображает оценку деловой активности в городах. Он был создан больше 10 лет назад ведущими учеными и бизнес-консультантами и с тех пор является ежегодным рейтингом. Город Киев стремится быть включенным в Global Cities Outlook, что является составной частью глобального ежегодного отчета и оценивает среднюю и долгосрочную инвестиционную привлекательность городов, исходя из их имущественного положения, состояния городской экономики, инновационной активности, качества городского управления и содействия бизнесу.

«Присутствие Киева в рейтингах среди самых влиятельных и самых привлекательных городов мира – это весомый аргумент для международного бизнеса в принятии решений о начале своей деятельности в украинской столице. Поэтому сегодня наша работа сосредоточена на сохранении и улучшении лидерских позиций Киева с точки зрения инвестиционной и внешнеэкономической деятельности», – сообщила директор Департамента экономики и инвестиций Наталья Мельник.

Напомним, в марте 2018 года по результатам конкурса издания Foreign Direct Investment Magazine (fDi) (Published by The Financial Times Ltd.) «Европейские города и регионы будущего 2018/2019» Киев вошел в тройку лидеров в номинации «Лучшие европейские города будущего с точки зрения рентабельности» и оказался в десятке лучших европейских городов будущего по стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций.