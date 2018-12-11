Кабинет Министров подтвердил реальные шаги по улучшению бизнес-климата Украины - "Филипп Моррис Украина"

Компания «Филип Моррис Украина» высоко оценила решение правительства о подписании мирового соглашения.

Кабинет Министров Украины утвердил проект мирового соглашения между табачной компанией «Филипп Моррис» и Украиной.

Мировое соглашение предусматривает отмену Государственной фискальной службой налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635,3 млн. грн.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина 5 декабря 2018 года под № 946-р.

По распоряжению правительства, соглашение должно обеспечить мирное урегулирование инвестиционного спора. Это позволит предотвратить подачу иска в международный инвестиционный арбитраж против Украины, избежать значительных расходов из госбюджета в ходе арбитража, а также продемонстрировать иностранным инвесторам соблюдение правительством обязательств по защите иностранных инвестиций.

Мировое соглашение будет подписано между компаниями "Филипп Моррис Интернешнл Инк.", "Филипп Моррис Глобал Брендс Инк." (обе - США), "Филипп Моррис Брендс Сарл" (Швейцария), ЧАО "Филипп Моррис Украина" и Украиной.

И. о. главы ГФС Александр Власов уполномочен на подписание мирового соглашения, а ГФС – на его исполнения после подписания.

В тоже время ГФС Украины, а также их териториальные органы обязуются выполнить условия Мирового соглашения.

Компания «Филип Моррис Украина» высоко оценила решение правительства о подписании мирового соглашения.

- Выполнение данного соглашения продемонстрирует партнерам Украины и иностранным инвесторам, что правительство Украины придерживается обязательств по стимулированию и защите иностранных инвестиций – заявил генеральный директор «Филип Моррис Украина» Михалис Александракис.

По его словам, такие шаги Украины свидетельствуют о реальных намерениях правительства Украины создать благоприятный бизнес-климат в стране.

Как ранее сообщалось, «Филипп Моррис Украина» в марте 2015 г. обратилась и получила от Харьковской таможни разрешение на использование режима переработки на таможенной территории Украины с целью производства сигарет и сопроводительной продукции и их дальнейшего реэкспорта с 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г.

В рамках этого режима компания получила право на условное освобождение от украинской ввозной пошлины и других налогов на импорт на материалы для переработки по условиям реэкспорта.

Но после того, как "Филипп Моррис Украина" уже осуществила операции по переработке и реэкспорту, Главное управление ГФС в Харьковской области 14 июня 2016 г. приняло налоговые уведомления-решения, которыми были определены сумы денежных обязательств об уплате "Филипп Моррис Украина" ввозной пошлины, дополнительного импортного сбора и НДС на импорт материалов, а также штрафные санкции на общую сумму 635,3 млн грн.

«Филип Моррис Украина» расценила действия ГФС как давление на компанию. После этого стороны вступили в судебную тяжбу.

«Филип Моррис» – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах.

В Украине инвестор работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области. Общий объем инвестиций компании в производственные мощности в Украине превысил 348 млн. долларов. Из Украины компания экспортирует свою продукцию в Грузию, Армению, Молдову, Японию, Албанию и Саудовскую Аравию.