Во вторник в Украине подешевеет доллар, но подорожает евро
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2777,6824 (10 декабря – 2782,4246)
100 EUR – 3173,5021 (10 декабря – 3163,8950)
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Как сообщает УНИАН, сегодня, 10 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины закрытию торгов установились на уровне 27,72/27,74 гривни/доллар.
Текущие котировки на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,62/31,64 гривни/евро.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,7828 гривни/доллар.