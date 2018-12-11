Инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000%

При этом темпы роста инфляции постепенно снижаются.

Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении.

Об этом говорится в заявлении парламента страны, передает РБК со ссылкой Reuters.

При этом темпы роста инфляции постепенно снижаются - в сентябре она выросла на 228%, в октябре - на 148% и на 144% в ноябре.

Reuters отмечает, что правительство Венесуэлы не публикует данных об экономике страны, и сообщает о них только парламент.

Читайте такжеВенесуэла впервые за 15 лет разрешила обмен валют

Источники агентства сообщают, что Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от властей страны предоставить данные об экономике. В июле МВФ предупредил Венесуэлу, что если власти не поменяют финансовую политику, инфляция к концу года может достичь 1 000 000%.

Уже в октябре МВФ отметил, что уровень инфляции в Венесуэле может достичь в 2019 году 10 000 000%, ВВП страны сократится на 5%, а темпы экономического роста снизятся на 18%.

В августе национальную валюту страны девальвировали к доллару на 96%, при этом минимальную зарплату в Венесуэле тогда подняли в 60 раз - с $0,5 до $30 в месяц.