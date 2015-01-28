Антикризисный план РФ урезан и будет действовать лишь до марта

Антикризисный план правительства РФ урезан на неопределенную сумму и будет действовать лишь до марта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления правительства.

Накануне пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова сообщила, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение, содержащее основные пункты антикризисного плана правительства, полный текст документа будет опубликован на сайте правительства в среду. Ранее проект обсуждался с министрами и руководством ЦБ на совещании у президента Владимира Путина.

Как пишет газета, проект постановления дорабатывался в течение дня в аппарате правительства, однако правки были техническими.

Документ носит крайне краткосрочный характер и почти не выходит за рамки первого квартала 2015 года. К тому же Минфину в проекте постановления указано до 29 января окончательно определить объемы бюджетного финансирования плана на первый квартал, пишет издание. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что властями утвержден план на год.

На совещание к президенту 26 января выносился проект, предполагающий совокупные расходы в 2,375 триллиона рублей (в том числе 1 трлн рублей — из доходов бюджета 2014 года, полностью тратящийся на докапитализацию банков), из них около 300 млрд рублей — новые расходы федерального бюджета, 550 млрд рублей — средства ФНБ, 160 млрд рублей — эмиссия госдолга, остальное — госгарантии и бюджетные кредиты регионам.

Но в новом плане по настоянию Минфина большинство сумм или вообще не определено или определено годовым "потолком".

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Ранее Силуанов заявлял, что антикризисные прямые расходы федерального бюджета на этот год предполагается уложить в объем действующего антикризисного фонда - в 170 млрд рублей. Таким образом, при сохранении тех же пропорций по другим источникам финансирования, в том числе ФНБ, план на 2015 год может стоить вдвое меньше — порядка 700 млрд рублей, делает вывод издание.

Во II квартале 2015 года денег на следующие антикризисные меры у правительства будет больше, чем сейчас, отмечает "Коммерсант". Проект постановления содержит обязательство сократить "большинство категорий расходов" на 10% в 2015 году. Однако в реальном выражении с учетом ряда факторов сокращение объемов госпрограмм на 2015 год может составить порядка 25%, а высвобождаемая сумма — предельно 2 трлн рублей, полагает издание.