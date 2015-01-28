Российский рубль продолжает снижение

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов на 29 копеек и составил 67,11 рубля (по состоянию на 10:05 мск), сообщает ТАСС.

Курс евро поднялся на 25 копеек до 76,2 рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,8% до 1686,71 пункта.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник цены на нефть снижаются за счет укрепления доллара на торгах в Азии и значительного повышения запасов нефти в США.