В 2019 году начальные школы получат еще 1 миллиард гривень на оборудование — Минобразования

Отмечается, что в 2019-м Министерство образования постарается раньше направить деньги в регионы, чтобы их скорее использовали на нужные закупки для школы.

На 2019 год предусмотрели еще один миллиард гривень, который должны использовать на оборудование новой начальной школы.

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич, передает пресс-служба Минобразования.

«Очевидно, что мы не оставим учителей на произвол судьбы, также будет проводиться повышение квалификации. Сейчас для нас очень важно получить обратную связь от педагогов и несколько пересмотреть перечень рекомендованного для закупки оборудования», — сказала Гриневич.

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По словам министра, в 2019-м Министерство образования постарается раньше направить деньги в регионы, чтобы их скорее использовали на нужные закупки для школы.

В то же время тренеры с Новой украинской школы отметили, что в первый год работы НУШ на местах было много неопределенности относительно того, на что тратить выделенные деньги.

«Школы во Львове сами решали, что закупать. Было очевидно, что немного не привыкли к такому количеству денег и возможностей. Просто растерялись. Кроме этого на школы деньги пришли только в июле (Правительство выделило средства на места в апреле - ред.) и было мало времени, чтобы все сделать. Думаем, что следующий год пойдет лучше», – сказала Анна Байовская, директор львовской школы «Дивосвит», тренер НУШ.

Ранее министр образования пояснила, что входит в новое образовательное пространство: столы и парты, доски, стенды, настольные игры, полочки для хранения работ детей, уголок для опытов, ковер для сидения, кресла-пуфы, библиотека и стол, стул, компьютер, шкафы для учителя.

Новая украинская школа – это название реформы общего среднего образования, которую реализует Министерство образования и науки Украины. Первоклассники, которые пошли в школу 1 сентября 2018 года, уже учатся по новой системе.