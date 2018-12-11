В 2019 году начальные школы получат еще 1 миллиард гривень на оборудование — Минобразования
На 2019 год предусмотрели еще один миллиард гривень, который должны использовать на оборудование новой начальной школы.
Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич, передает пресс-служба Минобразования.
«Очевидно, что мы не оставим учителей на произвол судьбы, также будет проводиться повышение квалификации. Сейчас для нас очень важно получить обратную связь от педагогов и несколько пересмотреть перечень рекомендованного для закупки оборудования», — сказала Гриневич.
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По словам министра, в 2019-м Министерство образования постарается раньше направить деньги в регионы, чтобы их скорее использовали на нужные закупки для школы.
В то же время тренеры с Новой украинской школы отметили, что в первый год работы НУШ на местах было много неопределенности относительно того, на что тратить выделенные деньги.
«Школы во Львове сами решали, что закупать. Было очевидно, что немного не привыкли к такому количеству денег и возможностей. Просто растерялись. Кроме этого на школы деньги пришли только в июле (Правительство выделило средства на места в апреле - ред.) и было мало времени, чтобы все сделать. Думаем, что следующий год пойдет лучше», – сказала Анна Байовская, директор львовской школы «Дивосвит», тренер НУШ.
Ранее министр образования пояснила, что входит в новое образовательное пространство: столы и парты, доски, стенды, настольные игры, полочки для хранения работ детей, уголок для опытов, ковер для сидения, кресла-пуфы, библиотека и стол, стул, компьютер, шкафы для учителя.
Новая украинская школа – это название реформы общего среднего образования, которую реализует Министерство образования и науки Украины. Первоклассники, которые пошли в школу 1 сентября 2018 года, уже учатся по новой системе.