Уступки Макрона "желтым жилетам" обойдутся бюджету Франции в 8-10 миллиардов евро

Президент Франции в ответ на протесты пообещал поднять минимальную зарплату и снизить налоги.

Выполнение экономических мер, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном после масштабных протестов "желтых жилетов", будут стоить государству 8-10 миллиардов евро.

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Об этом заявил госсекретарь Франции Оливье Дюссо, который курирует бюджетную политику правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Это от 8 до 10 миллиардов евро, мы сейчас в процессе уточнения, чтобы понять, как мы будем финансировать намеченные мероприятия", - сказал Дюссо.

Он добавил, что во вторник премьер-министр уточнит условия и список необходимых действий. "Роль президента Республики в том, чтобы определить курс, а уже осуществлять его будет правительство", - добавил Дюссо.

Как сообщал УНИАН, в ответ на протесты "желтых жилетов" президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поднять минимальную зарплату на 100 евро и уменьшить налоги.