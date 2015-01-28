В Украине начал действовать 2-летний мораторий на распределение прибыли банками

В Украине с сегодняшнего дня, 28 января, действует мораторий на распределение чистой прибыли банками, кроме увеличения уставного капитала и формирования резервного фонда, а также на выкуп банками размещенных ими акций.

Об этом говорится в законе о мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков, опубликованном в газете «Урядовый курьер» от 28 января.

«На время действия этого закона вводится мораторий на: распределение чистой прибыли банка (начисления, выплаты дивидендов, в том числе по привилегированным акциям), кроме распределения чистой прибыли для увеличения уставного капитала банка и формирования резервного фонда, уплаты в государственный бюджет Украины дивидендов банками с государственной долей в размере, пропорциональном государственной доле в их уставных капиталах; выкуп банком размещенных им акций», - говорится в документе.

Читайте такжеНацбанк обнародовал список банков, которым выдал кредиты рефинансированияТакже закон устанавливает критерии докапитализации банков при участии государства, которая возможна путем приобретения акций банка или предоставления займа в виде гособлигаций на условиях субординированного долга под обеспечение акционеров банка.

Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с момента публикации и действует до его отмены парламентом при стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине, но не позднее 1 января 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, и еще 3 финучреждения стали неплатежеспособными с начала этого года. НБУ пообещал оказывать поддержку системным банкам, включая возможность их докапитализации из госбюджета, определив системно важными 8 финучреждений из группы крупнейших по активам.

Закон о госбюджете на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа для докапитализации банков на 36,5 млрд грн.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом внесенный правительством закон о мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков, 29 декабря, а президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон 30 декабря. В первом чтении законопроект был принят 25 декабря в пакете подготовленных правительством законодательных актов для принятия госбюджета на 2015 год.