Украина и США подписали декларацию о кредитных гарантиях на $2 млрд

Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл., сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Сегодня мы с Соединенными Штатами Америки подписали декларацию о сотрудничестве в сфере предоставления кредитных гарантий, - сказала она. – Правительство США предоставляет Украине кредитные гарантии в объеме 2 млрд долл. Это позволит Украине более активно внедрять уже начатые реформы и привлекать международную финансовую поддержку на более благоприятных условиях. Мы благодарим правительство США за поддержку Украины, особенно в столь непростое время. И мы высоко ценим такой шаг наших американских партнеров».

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В свою очередь, министр финансов США Джейкоб Лью, также сделавший заявление для журналистов относительно подписания декларации о кредитных гарантиях, подчеркнул, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата. Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Конгресс и Сенат США приняли решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Решение было оформлено отдельным законом, который затем подписал президент США Барак Обама. В мае 2014 года Украина заявила о намерении выпустить пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США в соответствие с Соглашением о гарантии заимствований между Украиной и США.