США готовы увеличить помощь Украине до $3 млрд, но при условии реформ

Правительство Соединенных Штатов Америки готово увеличить пакет предоставляемых Украине кредитных гарантий на 1 млрд долл. – до 3 млрд долл. в случае проведения реформ в стране, сообщил журналистам министр финансов США Джейкоб Лью.

«Нынешнее правительство Украины является наиболее реформаторским за всю историю страны. Мы видим шаги по преодолению коррупции, улучшению бизнес-климата и защите наиболее уязвимых слоев населения. И в этих крайне сложных условиях правительство пытается достичь макроэкономической стабильности, - сказал Лью. – Очень важно, чтобы правительство продолжало такой курс и важно продолжить поддержку Украины. Вместе со Всемирным банком, МВФ, ЕС и другими партнерами мы в 2014 году предоставили необходимую помощь и готовы и дальше это делать. Правительство продолжает путь реформ, и эти усилия заслуживают поддержки. В этой связи мы предложим Конгрессу США выделить Украине дополнительно 1 млрд долл. и общий пакет поддержки составит 3 млрд долл. в случае, если правительство Украины продолжит реализовывать реформы».

По словам Лью, первый транш кредитных гарантий в объеме 1 млрд долл. будет предоставлен уже в первом полугодии 2015 года. Средства, привлеченные под гарантии правительства США, будут направлены на финансирование социальных проектов и защиту наиболее уязвимых слоев населения, а также на выравнивание финансовых дисбалансов. «Кроме того, мы ждем от правительства дальнейших шагов по преодолению коррупции, реформированию энергосектора, улучшению делового климата», - сказал Лью, добавив, что США были и остаются верным партнером Украины в деле построения сильного государства.

Читайте такжеЯресько рассчитывает получить транш от МВФ до конца февраля

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Конгресс и Сенат США приняли решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Решение было оформлено отдельным законом, который затем подписал президент США Барак Обама. В мае 2014 года Украина заявила о намерении выпустить пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США в соответствии с Соглашением о гарантии заимствований между Украиной и США.

В январе 2015 года Минфин США заявил о намерении предоставить Украине пакет финансовой помощи в виде кредитных гарантий в объеме 2 млрд долл. Решение Минфина США было озвучено вслед за решением Еврокомиссии выделить Украине пакет финансовой помощи в 2015 году в объеме 1,8 млрд евро. Кроме того, решение о финансовой поддержке Украины в объеме 300 млн долл. приняло правительство Японии.