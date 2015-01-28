Юань стал пятой по популярности мировой валютой - SWIFT
В декабре прошлого года по частоте использования юань обогнал канадский и австралийский доллары и вышел на пятую позицию после доллара США, евро, британского фунта и японской йены
Китайский юань стал пятой по популярности валютой в мире, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Прес со ссылкой на данные сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT.
Как пишет Прайм, по данным SWIFT, в декабре прошлого года по частоте использования юань обогнал канадский и австралийский доллары и вышел на пятую позицию после доллара США, евро, британского фунта и японской йены. По данным агентства, в декабре число платежей в юанях достигло нового максимума в 2,17 %.
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Данные изменения, по словам Вима Раймакерса, отвечающего за банковские рынки в SWIFT, является "важной вехой". Он также подтвердил, что положение юаня начало смещаться с позиции развивающейся валюты в сторону "обычной".
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В настоящее время Пекин постепенно ослабляет контроль своей национальной валюты и поддерживает ее использование за рубежом в попытке увеличить роль китайских компаний в мировой экономике.