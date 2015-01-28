Юань стал пятой по популярности мировой валютой - SWIFT

Китайский юань стал пятой по популярности валютой в мире, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Прес со ссылкой на данные сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT.

Как пишет Прайм, по данным SWIFT, в декабре прошлого года по частоте использования юань обогнал канадский и австралийский доллары и вышел на пятую позицию после доллара США, евро, британского фунта и японской йены. По данным агентства, в декабре число платежей в юанях достигло нового максимума в 2,17 %.

Читайте такжеУкраина и Китай будут торговать за гривни и юани

Данные изменения, по словам Вима Раймакерса, отвечающего за банковские рынки в SWIFT, является "важной вехой". Он также подтвердил, что положение юаня начало смещаться с позиции развивающейся валюты в сторону "обычной".

Читайте такжеСША могут отключить Россию от системы SWIFT

В настоящее время Пекин постепенно ослабляет контроль своей национальной валюты и поддерживает ее использование за рубежом в попытке увеличить роль китайских компаний в мировой экономике.