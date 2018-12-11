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Антикоррупционный суд станет гарантом защиты инвестиций в Украине – Гройсман

12:43, 11 декабря 2018
Финансы
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Владимир Гройсман / REUTERS

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Об этом во время конференции "Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса" заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Самое главное, что влияет на защиту инвестиций, это справедливая судебная система. Я считаю, что появление в Украине в следующем году независимого антикоррупционного суда будет хорошим предохранителем и гарантом защиты инвестиций", - сказал он.

По словам премьера, для него защита инвесторов является приоритетом, поскольку он уверен, что в случае успешного развития различного бизнеса будет больше желающих вложить средства в Украину.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня этого года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде (№7440).

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