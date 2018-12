В войне с табаком победа - это поражение

Запреты, которые не работают

Не большой секрет, что для несовершеннолетнего в Украине нет особых проблем с покупкой сигарет. Несмотря на то, что продажа табачных изделий не достигшим 18-летнего возраста не только запрещена, а еще и наказуема (штраф 6800 гривен и лишение лицензии на торговлю), закона придерживаются, мягко говоря, не все торговцы.

Но, похоже, это мало кого беспокоит по-настоящему. Контролирующие органы не выполняют свою работу, и это очевидно. Закон соблюдают добровольно разве что крупные торговые сети, но тоже далеко не все. Мелкая розница, стараясь заработать, чтобы выжить, закрывает на запрет глаза. Если покупатель выглядит «на грани» 18-ти лет, скорее всего, сигареты ему продадут, не попросив показать паспорт. Такая же история и с алкоголем. Но это не только проблема Украины, а Евросоюза в целом.

Антитабачное лобби, которое продвигает все новые и новые запреты на табак, по большому счету, не обращает внимания на то, что старые не работают. После того, как депутаты примут очередной популистский закон, формально борцы за здоровый образ жизни уже ни при чем, ведь это не их зона ответственности.

Как это ни странно, легальные торговцы наоборот призывают своих коллег не продавать сигареты и алкоголь несовершеннолетним. Национальная организация розничной торговли, например, регулярно проводит акции, призывающие выполнять закон и вести торговлю этично. Больше, по сути, этого никто не делает так систематически и регулярно.

А как обстоят дела с другими запретами и требованиями?

Запрет на рекламу сигарет - работает. Но работает он по той причине, что табачные компании по закону и добровольно прекратили рекламировать сигареты и свернули рекламные бюджеты.

И теперь, если спросить молодого человека, кто такой ковбой Мальборо, он уже может этого и не знать, потому что нет ни одного изображения этого ковбоя много лет. Нет ни одного изображения верблюда или парящего орла. Эти привлекательные образы остались в прошлом и новых уже не будет.

Запрещено доносить до потребителя мысль, что курение каким-то образом делает людей лучше. И к этому приему уже никто не прибегает.

Требование предупреждать об опасности курения - тоже выполняется. На каждой пачке сигарет есть предупреждающая надпись и картинка, которая способна отбить аппетит надолго. В любом случае, даже если кто-то вдруг не знал, что курить опасно для здоровья, теперь он не может об этом не знать.

Запрет курения в кафе и ресторанах тоже работает, хотя многие владельцы заведений общепита находят способ организовать пространство для курильщиков.

Проект закона 4030а гласит, что ко всему этому следует ввести запрет и на демонстрацию сигарет на прилавках, что нужно сделать так, чтобы сигареты не были видны за пределами точки продажи. На практике это означает, что сигареты нельзя выставлять на витринах, но их можно выставлять только внутри помещения, приспособленного для торговли сигаретами. Это, по замыслу авторов, приведет к тому, что тот, кто еще не начал курить, уже не начнет, а тот, кто курит, бросит, замучившись искать сигареты.

Всего запрет на видимую выкладку за пределами места торговли ввела лишь 21 страна мира, из них только 6 стран входят в ЕС, на законодательство которого Украина и антитабачные активисты ориентируются (так они говорят).

Но, например, в Германии можно встретить тысячи автоматов, продающих сигареты. При этом на них есть не только написанные названия марок, а и напечатаны изображения пачек и логотипов, чтобы покупатель точно знал, что он покупает то, что хочет. И если цивилизованная Германия для нас все еще авторитет, почему она не запретила эту торговлю?

В Италии сигареты можно купить в табачных лавках. С улицы на витринах этих лавок сигарет не видно. Но на самой лавке, у самого ее входа красуются огромные вывески с надписью «Табак». Лишь находясь в глубокой коме можно не сообразить, что продается внутри. А внутри пачки сигарет стоят на витринах. И их хорошо видно. Если внутрь зайдет несовершеннолетний и попросит продать ему сигареты, а продавец решит нарушить закон, то видны сигареты на полках или не видны, это уже не имеет никакого значения.

Просто запреты на выкладку и на продажу не работают. И это уже доказано.

Как курят в Европе

К сожалению, авторы проекта 4030а не предоставили убедительные данные о том, как повлияет их идея на количество курильщиков и продаваемых сигарет. Заключение о том, что запрет на выкладку автоматически сократит курение, - чисто умозрительный. И ошибочный.

Последнее исследование, проведенное по заказу Европейской комиссии, - Eurobarometer 458: Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes - показало, что в среднем 26% граждан ЕС курят. Больше всего курильщиков в Греции (37%), Болгарии, (36%), Франции (36%) и Хорватии (35%), меньше всего в Великой Британии (17%) и Швеции (7%).

Что или кто влияет на решение закурить? Упаковка? Низкая цена? Доступность? Реклама? Ни то, ни другое и не третье.

79% начали курить, потому что курили их друзья. Дизайн упаковки повлиял всего на 3% курильщиков.

Так почему украинские борцы с курением решили, что запрет на выкладку как-то поможет? Все дело в том, что авторы подобных законов отдают предпочтение не качеству законодательства, а его количеству.

Ни в одной стране мира не было такой лавины законопроектов, регулирующих табачаную отрасль. Только в этом созыве Верховной Рады было зафиксировано более 90 проектов, регулирующих сферу производства и продажи табачных изделий.

При этом сам процесс выработки и принятия решений по табачной отрасли непрозрачен. Никто и никогда не может предугадать, кто, как и почему придумает очередной запрет или повышение акцизов. Как правило, такие решения принимаются без учета мнения всех заинтересованных сторон. Проекты законодательных актов в большинстве случаев не имеют под собой серьезной аналитической и исследовательской базы. В основном, новая нормативная база появляется на лозунгах и популизме.

Более того, почти никто из авторов законопроектов, направленных против табачной отрасли, не предоставляет экономический анализ последствий.

Что потеряем и что приобретем

По данным Минфина, введи Украина запрет на выкладку сигарет, и Госбюджет сразу же потеряет 3,7 млрд гривен. Компенсаторов этих потерь авторы проекта закона 4030а тоже не предоставили.

И проблема не только в потере денег, а еще и в том, что новый запрет, согласно еще однму исследованию, не поможет в деле борьбе за здоровье нации.

По данным Института экономических исследований и политических консультаций, Исландия стала первой страной в мире, которая в 2001 году ввела запрет на видимую выкладку сигарет. Правда, эта мера стала продолжением масштабной правительственной программы борьбы с курением и алкоголизмом.

На самом деле доля постоянных курильщиков в Исландии начала снижаться аж с 1986 года, и она падала плавно и после введения этого запрета. Но параллельно этому правительство Исландии развивало спорт и вела массированную кампанию за здоровый образ жизни, постепенно повышая цены на спиртное и сигареты. Комплекс этих мер и привел к положительному результату.

Но в 2004 году, спустя три года после введения запрета на выкладку, доля курильщиков Исландии, в том числе несовершеннолетних, начала расти. Это же произошло и в Швеции.

На основе анализа статистических данных Исландии ученые Патрик Бэшем (Patrick Basham) и Джон Луик (John Luik) опубликовали статью в журнале «Экономические отношения» университета Оксфорда, в которой поделились интересным выводом: уровень курения в возрастной группе от 15 до 24 лет через шесть лет после введения запрета на выкладку составил 15,2%, и он оказалась выше, чем до введения запрета.

По мнению ученых, «очень трудно сделать вывод о том, что запрет демонстрации табачных изделий привел к снижению уровня курения среди исландской молодежи, в то время как через шесть лет после введения запрета процент курильщиков оказался выше, чем за год до запрета».

Нью-Йорк - родной город американского миллиардера Майкла Блумберга. Бизнесмен является антитабачным лоббистом №1 в мире. Именно он финансирует и украинских антитабачных активистов. Однако в его городе нет запрета на выкладку сигарет. Более того, Министерство здравоохранения США заявило, что «хотя юридические ограничения представляются эффективными в плане уменьшения спроса и предложения табачных изделий, однако сложно количественно оценить соответствующие положительные эффекты».

Таким образом, попытки исследовать влияние запрета на выкладку сигарет, основанные на опыте 21 страны мира, предпринимались, но они либо не дают однозначного ответа, что это работает, либо прямо говорят о том, что мера эта сама по себе благородная, но неэффективная.

Лоббисты подобных инициатив, как правило, не задумываются над этим, стремясь показать грантодателям хоть какой-нибудь результат. Но ни на объемы продаж, ни на сокращение числа курильщиков, проект 4030а, скорее всего, не повлияет. Это хороший имиджевый проект для Украины, как здоровой нации, но не более.

Антитабачные активисты могут вести свою борьбу вечно, но никогда не побеждать. В ином случае уже появился бы закон о полном запрете курения, продажи и производства сигарет - это же очевидный и логичный шаг, не так ли? Почему никто этого не предложил? Наверное, потому, что это привело бы к потере доходов от акцизов и других налогов в размере 150 млрд гривен ежегодно, которые уплачивают табачные компании Украины, не говоря уже о рознице. Кто на это пойдет?

В том-то и дело, что это - война не на уничтожение. По правилам этой лицемерной войны, ранить - можно, убивать - нет. Иначе воевать будет не с кем и не за что получать гонорар.

Сергей Назаренко