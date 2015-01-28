Госдолг Украины за год снизился на 4,5% в валюте и удвоился в гривне

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2014 года составила 69,794 млрд долл., что на 3,315 млрд долл., или на 4,53%, меньше показателя на начало 2014 года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в 2014 году выросла в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2014 года в долларовом эквиваленте выросла на 459,567 млн долл., или на 0,6%, в гривневом эквиваленте выросла на 64 млрд грн, или на 6%.

Государственный и гарантированный государством внешний долг в декабре снизился на 964 млн долл., или на 0,21%, – до 38,792 млрд долл. и составил 55,58% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг вырос на 1,424 млрд долл., или на 4,8%, – до 31,003 млрд долл.

Прямой госдолг правительства Украины в декабре вырос на 681 млн долл., или на 1,1%, – до 60,044 млрд долл., что составляет 86,03% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В том числе внешний долг составил 30,809 млрд долл., внутренний – 29,236 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 31 декабря составил 9,750 млрд долл., в том числе внешний – 7,983 млрд долл., внутренний – 1,767 млрд долл.

Читайте такжеГосдолг Украины превысил триллион гривень

Как сообщал УНИАН, госдолг Украины в ноябре снизился на 5% в валюте, вырос на 10% в гривневом эквиваленте, превысив 1 трлн грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 ноября 2014 года составила 69,335 млрд долл., что на 3,660 млрд долл., или на 5,01%, меньше показателя на начало месяца.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 92,567 млрд грн, или на 9,79%, - до 1,038 трлн грн.

Таким образом, тенденция по снижению госдолга в валюте продолжается, в то время как по оценкам в гривневом эквиваленте в результате девальвации сумма госдолга растет.