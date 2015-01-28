В России обнародовали план спасения экономики

Правительство России обнародовало антикризисный план, сообщается на сайте кабмина в среду, передают «Ведомости».

Вечером во вторник план был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Cогласно документу большинство категорий расходов федерального бюджета в 2015 г., в том числе и на функционирование органов госвласти, будет сокращено на 10%. При этом в течение последующих трех лет они будут сокращаться как минимум на 5% в год.

Вместе с тем ожидается, что сокращение не коснется социальных обязательств, обороноспособности страны, поддержки сельского хозяйства и исполнения международных обязательств России, отмечается в плане.

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Документом также предусмотрена индексация с 1 февраля 2015 г. страховых пенсий в соответствии с ростом инфляции по итогам 2014 г., на эти цели будет выделено 188 млрд руб. В соответствии с документом для этого планируется принять соответствующий федеральный закон, а также отдельное постановление правительства.

На борьбу с безработицей в текущем году планируется выделить свыше 52 млрд руб. В плане говорится, что также правительство собирается предоставить до 30 млрд руб. из бюджета на предоставление субвенций субъектам России для выплат безработным.

Правительство выразило надежду на то, что «постепенная стабилизация мировых сырьевых рынков и предпринимаемые совместно с Банком России меры позволят нормализовать ситуацию на валютном рынке и создать условия для существенного снижения номинальных процентных ставок и повышения доступности кредитования».

Первый вице-премьер Игорь Шувалов ранее оценивал расходы на антикризисный план в 1,375 трлн руб. Для первых шагов по борьбе с кризисом дополнительных расходов бюджета не потребуется, средства есть в антикризисном резерве правительства, где сейчас 170 млрд руб., заявил во вторник министр финансов Антон Силуанов.