Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Классикбанка" Думчева

Банк принадлежал Сергею Думчеву - кандидату в мэры Киева в 2015 году, который прославился скандальной пиар-кампанией.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Классикбанка", которую проводил с августа 2016 года.

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Как сообщается на сайте Фонда, запись о государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

"Ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - сказано в сообщении.

Также прекращены полномочия ликвидатора банка.

Справка УНИАН. "Классикбанк" работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу небольших финучреждений. Банк принадлежал Сергею Думчеву - кандидату в мэры Киева в 2015 году, который прославился скандальной пиар-кампанией. Думчев также возглавлял набсовет банка "Премиум" с 2010 по 2015 год.

Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию "Классикбанка" в августе 2016 года. С июня 2016 года в банке работала временная администрация.