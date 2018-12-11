Обнародован утвержденный и подписанный президентом госбюджет-2019

Минимальная заработная плата с 1 января будет повышена до 4173 грн в месяц.

Верховная Рада обнародовала принятый 23 ноября и подписанный президентом Петром Порошенко государственный бюджет Украины на 2019 год, вступающий в силу с 1 января.

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Согласно документу, бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита в сумме 89,989 млрд грн.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2019 года установлен в сумме 2,060 трлн грн, гарантированного государством долга – 388,6 млрд грн.

Прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году с 1 января 2019 года составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

Минимальная заработная плата с 1 января будет повышена до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в шесть утра 23 ноября приняла госбюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП.

В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы – 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.