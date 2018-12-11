«Укрпошта» поспорила с «ПриватБанком» из-за пенсионеров

По информации гендиректора "Укрпошты", в отделениях банка были развешаны объявления с призывом к пенсионерам открывать банковские счета для получения выплат якобы из-за отмены с 1 января 2019 года выдачи пенсий в почтовых отделениях.

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" разрешила конфликт с крупнейшим банком Украины "ПриватБанком", возникшим из-за неконкурентной борьбы за клиентов.

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Вечером 10 декабря генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в Facebook сообщил, что сотрудники "ПриватБанка" развешивают в своих отделениях листовки с призывом к пенсионерам открывать банковские счета для получения выплат якобы из-за отмены с 1 января 2019 года выдачи пенсий в почтовых отделениях.

"Уважаемые клиенты! С 01.01.2019 года, согласно постановлению Кабинета министров, "Укрпошта" прекращает доставку пенсий. Просим вас заблаговременно открыть счет для получения пенсий в "ПриватБанке", - говорится в тексте объявления.

Глава "Укрпошты" обвинил "ПриватБанк" в неконкурентной борьбе за клиентов и пригрозил закрыть все терминалы финучреждения в сети оператора.

"Уважаемый "ПриватБанк"! Битва за клиента под час бывает сурова. Но такие методы в приличном обществе неприемлемы. Поймаем ещё раз - завтра все Ваши терминалы в сети "Укрпошта" будут отключены", - написал Смелянский.

Вскоре после публикации последовала официальная реакция "Приватбанка".

"Руководство "Приватбанка" решительно осуждает использование недостоверной информации, которая может привести к негативным последствиям других бизнес- и государственных учреждений, особенно в условиях военного времени. "ПриватБанк" на собственном опыте знает, что распространение такой информации с целью недобросовестной конкуренции может привести к дополнительным расходам государства на преодоление последствий подобных акций, потому обязуется провести дополнительную работу среди работников банка по поводу недопустимости использования такой информации с целью привлечения клиентов. Меры дисциплинарного характера будут приняты к соответствующим работникам. Дополнительно, будет запрещена материальная или иная мотивация работников ПАО "Укрпошта" (почтальонов и операторов) с целью перевода текущих клиентов ПАО "Укрпошта" на обслуживание в "ПриватБанк", - говорится в сообщении банка.

При этом, "ПриватБанк" обязался в трехдневный срок довести соответствующую информацию до сотрудников банка. В результате достигнутых договоренностей, "Укрпошта" и "ПриватБанк" продолжат сотрудничество в зарплатных проектах, проектах корпоративного кредитования, а также кредитования и обслуживания клиентов "Приватбанка" через сеть почтового оператора.

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" в условиях военного положения будет проводить выплату пенсий и пересылку почтовой корреспонденции в штатном режиме.

В госбюджете на 2019 год Кабинет министров предусмотрел 167,013 млрд грн на выплату пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда.