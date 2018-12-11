Окружение судьи-беглеца Татькова зарабатывает миллионы на аренде недвижимости под арестом - СМИ (видео)

Имущество, которое в настоящее время арестовано в рамках уголовного производства, продолжает приносить им доход от сдачи в аренду в размере около 8 миллионов гривень ежемесячно.

Многочисленное элитное недвижимое имущество в Украине, оформленное на родственников и доверенных лиц судьи-беглеца Виктора Татькова, которое в настоящее время арестовано в рамках уголовного производства, продолжает приносить им доход от сдачи в аренду в размере около 8 миллионов гривень ежемесячно.

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Такие данные со ссылкой на официальное следствие приводятся в расследовании программы «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA:Перший»).

Подольский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на почти 300 объектов недвижимого имущества лиц, приближенных к судьи Татькову, которого сейчас разыскивают правоохранители.

Несмотря на арест, близкие к экс-судьи люди продолжают зарабатывать на части этого имущества, сообщают в Генпрокуратуре. «В большинстве это имущество передано в аренду. По предварительным данным, ежемесячно приносит около 8 миллионов гривень дохода сдача в аренду этих помещений», – сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

В конце ноября Генпрокуратура обратилась в суд с ходатайством о передаче арестованного недвижимого имущества окружения Виктора Татькова в управление созданного Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно – АРМА). Однако Подольский районный суд Киева в этом отказал, сославшись на то, что надо выяснить позицию формальных владельцев арестованной недвижимости. В Генпрокуратуре заявили, что снова об этом будут ходотайствовать.

Впервые об элитной недвижимости окружения Виктора Татькова «Схемы» сообщили еще полгода назад в расследовании «Богатый мир» судьи-беглеца Виктора Татькова.

Тогда журналисты обнаружили около сотни объектов в Украине и с десяток в Испании, записанных на его родственников и неимущих друзей.

Виктор Татьков во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016-го Татькова официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Сам Татьков теперь скрывается от украинского правосудия за границей: сначала лечился в Германии, а впоследствии находился в Австрии, где даже попросил политического убежища.

Ранее «Схемы» обнаружили у семьи судьи Татькова в Испании 60 гектаров земли и пять апартаментов.