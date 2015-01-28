Операции связанных компаний будут облагаться налогами по рыночным ценам

Соответствующие нормы предусматриваются Законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования налогового контроля за трансфертным ценообразованием», вступившим в силу с 1 января 2015 года и опубликованным в газете «Урядовый курьер» от 28 января 2015 года.

Согласно закону, связанными будут признаваться юридические и физические лица, которые владеют 20% и более корпоративных прав других компаний, самолично определяют 50% и более состава исполнительных органов или наблюдательного совета аффилированных компаний, либо предоставляют кредиты и финансовую помощь компаниям, собственный капитал которых в 3,5 раза меньше предоставленного финансирования.

Кроме того, Кабинет министров Украины должен определить список стран, компании из которых могут быть признаны связанными с украинскими компаниями.

Критериями определения таких стран должен стать на 5% меньший, чем в Украине, налог на прибыль, отсутствие в открытом доступе информации о структуре собственности юрлиц, а также отсутствие договоров с Украиной об обмене информацией.

При этом юридические и физические лица могут признать себя связанными в добровольном порядке, либо быть признанными таковыми в судебном порядке в результате иска от органов исполнительной власти.

В то же время, закон обязывает правительство в трехмесячный срок привести украинское законодательство в соответствие с новыми нормами.

Читайте такжеКабмин решил ужесточить контроль над операциями крупных компанийКак сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 29 декабря 2014 года утвердила подготовленную Кабинетом министров Украины новую редакцию Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс в части контроля за трансфертным ценообразованием», предполагающую контроль трансфертного ценообразования крупных налогоплательщиков не только по товаропотоку, но и по финансовым операциям, а также обеспечение контроля в случаях, когда между компанией и конечным выгодополучателем существует цепочка контрагентов.

За такое решение проголосовали 279 народных депутатов при необходимых 226.