Евросоюз перечислил Украине полмиллиарда евро макрофинансовой помощи

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что ЕС продолжает активно привлекаться к деятельности в Украине и поддерживать ее народ.

Европейский союз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня ЕС выделяет 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает активно привлекаться к деятельности в Украине и поддерживать ее народ" - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Европейский Совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро.

Помощь будет разделена на транши, выделению каждого из которых должно предшествовать выполнение Украиной определенных условий, в частности, уважение к демократическим механизмам, верховенство закона, соблюдение прав человека, а также реализация экономических и финансовых реформ. Условия будут изложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Европейской комиссией.

Также макрофинансовая помощь будет выделяться при условии прогресса в предупреждении коррупции и выполнении программы МВФ.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 миллиарда евро помощи, второй в 2015 году - 1,8 миллиарда евро. Суммарно Украина смогла получить лишь 2,81 миллиарда евро, поскольку 600 миллионов так и не были предоставлены в связи с неготовностью власти отменить запрет на экспорт леса-кругляка.