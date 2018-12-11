НБУ обязали перечислить в бюджет 47,6 миллиарда прибыли в 2019 году

В 2018 году Нацбанк перечислил в госбюджет 44,6 миллиарда гривень прибыли.

Закон о государственном бюджете Украины на 2019 год, вступающий в силу с 1 января, обязывает Национальный банк перечислить в госбюджет часть годовой прибыли в размере не менее 47,6 миллиарда гривень.

Читайте такжеНБУ разработал порядок введения антикризисных мер на рынке

Как говорится в законе, опубликованном на сайте Верховной Рады, средства должны быть перечислены после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности, формирования резервов и в соответствии с графиком, установленным Министерством финансов Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала принятый 23 ноября и подписанный президентом Петром Порошенко государственный бюджет Украины на 2019 год. Бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита в сумме 89,989 миллиарда гривень.

В 2018 году Национальный банк перечислил в госбюджет 44,6 миллиарда гривень прибыли.