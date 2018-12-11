Что ждет экономику в ближайшие три года: в Кабмине обнародовали прогнозы экспертов

Эксперты сохранили прогноз по росту реального ВВП в 2019 году на уровне 3%.

Эксперты, принимавшие участие в дискуссии по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования в Министерстве экономического развития и торговли, сохранили прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году на уровне 3%. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"Эксперты, принявшие участие в обсуждении макроэкономического прогноза ожидают рост ВВП на уровне 3,1% по итогам 2018 года, 3% - в 2019 году, 3,1% - в 2020 году и 3,9% - в 2021 году. В целом такие оценки темпов роста реального ВВП остались неизменными по сравнению с предыдущей оценкой в сентябрьском консенсус-прогнозе. Согласно декабрьскому консенсус-прогнозу, также ожидается рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 10,1% в 2018 году, 8% - в 2019 году, 6,9% - в 2020 году и 6% - в 2021 году", - говорится в сообщении.

Что касается главных внутренних рисков для украинской экономики, то эксперты выделили сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков, значительное повышение тарифов на газ для населения, обострение ситуации с трудовой деятельностью (фактор усиления трудовой миграции и беженцев) и усиление девальвационных тенденций на валютном рынке.

Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2018-2021 годов, как и в предыдущих опросах, остались - усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала, сужение внешних рынков сбыта из-за высокой конкуренции, усиление девальвационных тенденций на валютном рынке, сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков, а также значительное повышение тарифов на газ для населения.

По мнению экспертов, для достижения устойчивого экономического развития Украины пока необходим переход в долгосрочной перспективе к инвестиционной модели развития экономики, что позволит иметь устойчивый высокий рост на уровне 6-7% с учетом качественных структурных сдвигов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре эксперты, принимавшие участие в дискуссии по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования в Министерстве экономического развития и торговли, пришли к выводу, что рост валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году составит 3%. Также они прогнозировали инфляцию в Украине в следующем году на уровне 7,4%.