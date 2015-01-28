Гривня на валютном аукционе Нацбанка приближается к 15,90 за доллар
Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 28 января продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,8755 грн/долл..
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона – 3 млн долл. США. Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 15,8755 грн за 1 доллар», – говорится в сообщении.
По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 11,4 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,87 грн/долл.
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Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе 27 января продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,8312 грн/долл.
Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов для поиска равновесного курса.
С 28 ноября НБУ принял решение сократить объем продаваемой валюты с 5 млн долл. до 3 млн долл.