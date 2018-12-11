Полмиллиарда евро от Евросоюза направляются в госбюджет

Средства направляются в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ.

Европейская Комиссия предоставила Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза номинальным объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, средства направляются в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ.

Отмечается, что для получения помощи Украина должна выполнять обязательства в сфере борьбы с коррупцией, а также относительно качества государственного управления и налоговой системы, проводить реформы энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, реформы системы управления государственными финансами.

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Как сообщал УНИАН, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил Четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро.

Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании и соглашение между Украиной и Европейским Союзом о получении нашей страной макрофинансовой помощи 8 ноября.