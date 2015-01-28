Яценюк заявил, что прошел проверку ГФС по закону о люстрации

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк прошел проверку Государственной фискальной службы в рамках выполнения требований закона Украины об очищении власти (люстрации). Об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

«Государственная фискальная служба отправила на мое имя запрос с требованием пояснить арифметическую разницу между данными в декларации и данными, которые есть в ГФС. В течение 20 дней надо было найти бумаги. За 14 лет я должен был подать данные по всем депозитам, по всем процентам, обо всем имуществе, о роялти, обо всех тратах. В течение 20 дней надо было найти бумаги, которые непросто было найти», - сказал Яценюк.

Он обратил внимание, что такая же проверка должна пройти в отношении всех чиновников. «Если такая же проверка будет проходить по всем должностным лицам, это будет свидетельством того, что закон будет работать», - подчеркнул глава правительства.

При этом он обратил внимание, что массив требуемой информации велик и не всегда есть необходимые данные. «К сожалению, у нас отсутствует определенная база данных. Но премьер-министр или министры – это политические фигуры. И если они не смогут найти ту или иную бумагу, то им будут задавать вопросы, на которые у них не будет ответа, - сказал Яценюк. - А кроме того, я хочу обратить ваше внимание на то, чтобы не случилось так, что кому-то удастся пройти проверки только потому, что нет данных. В рамках проведения проверки очень внимательно и тщательно надо проверить каждый объект недвижимости, каждую копейку дохода… И проверять всех - судей, прокуроров, должностных лиц. И не давать возможности сослаться на то, что бумаги потерялись. Пусть ищут. А если не найдут, мы будем просить МВД вместе с СБУ и прокуратурой помочь чиновнику найти бумаги», - сказал Яценюк.

Он поблагодарил налоговиков за работу и отметил: «По выводу ГФС, премьер-министр соответствует закону Украины об очищении власти, он прошел проверку».

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Как сообщал УНИАН, закон о люстрации вступил в силу 15 октября 2014 года. Он определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гapaнтирования права на защиту.