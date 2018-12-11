Доллар дешевеет: Нацбанк обновил официальный курс гривни

Официальный курс НБУ на 12 декабря: 100 USD – 2771.3165 грн; 100 EUR – 3153.4810 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2771.3165 (11 декабря – 2777.6824)

100 EUR – 3153.4810 (11 декабря – 3173.5021)

Во вторник, 11 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,70/27,73 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, после укрепления к доллару в первой половине дня на 3 копейки, котировки гривни во второй половине дня вернулись к уровню закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,40/31,43 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,7124 грн/долл.