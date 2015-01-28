Вступил в силу закон, устанавливающий правила спасения банков государством

Закон о мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков, который в том числе устанавливает критерии докапитализации банков при участии государства, опубликован в газете «Урядовый курьер» сегодня, 28 января, и вступил в действие.

Закон устанавливает, что банк, нуждающийся в докапитализации, обязан предоставить Национальному банку программу капитализации или план своей реструктуризации. В случае непредоставления такого плана, НБУ, в зависимости от ситуации, предлагает Кабинету министров докапитализировать банк за счет государства или относит банк к категории неплатежеспособных с последующим его выведением с рынка Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

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НБУ может предложить капитализацию банка государством только при выполнении этим банком ряда критериев правительства. В частности, государство принимает участие в капитализации, если приобретает не менее 75% акций банка плюс одна акция, а также если размер уставного капитала банка снижается на максимальную сумму убытков банка и одновременно увеличивается на сумму обязательств банка по вкладам перед владельцами существенного участия, членами набсовета, правления и ревизионной комиссии банка.

Для принятия решения о докапитализации правительство может потребовать проведения аудита деятельности банка за его счет и снижения уставного капитала банка на сумму убытков, определенных по результатам этого аудита.

Помимо этого, банк должен согласовать назначение советника главы правления по представлению Минфина, чтобы этот советник от имени государства осуществлял мониторинг и отчитывался о ключевых направлениях деятельности банка.

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Государство может принимать участие в капитализации банка как путем приобретения акций банка, так и путем предоставления займа в виде гособлигаций на условиях субординированного долга под обеспечение акционеров банка.

Согласно переходным положениям закона, он вступает в действие с момента публикации и действует до его отмены парламентом при стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине, но не позднее 1 января 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, еще 3 финучреждения стали неплатежеспособными с начала этого года. НБУ пообещал оказывать поддержку системным банкам, включая возможность их докапитализации из госбюджета, определив системно важными 8 финучреждений из группы крупнейших по активам.

Закон о госбюджете на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа для докапитализации банков на 36,5 млрд грн.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом внесенный правительством закон о мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков, 29 декабря 2014 года, а президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон 30 декабря. В первом чтении законопроект был принят 25 декабря в пакете подготовленных правительством законодательных актов для принятия госбюджета на 2015 год.