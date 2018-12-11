Фонд гарантирования нашел претендентов на выведение с рынка украинской «дочки» ВТБ

Несколько предварительно квалифицированных Национальным банком лиц проявили заинтересованность в выведении «ВТБ Банка» с рынка путем приема его активов и обязательств или покупки финучреждения в целом.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка для отчуждения гарантированных обязательств неплатежеспособного «ВТБ Банка» с выплатой премии принимающим банком.

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Как сообщается на сайте Фонда, исполнительная дирекция признала конкурс несостоявшимся.

Как впоследствии сообщили в Фонде, несколько предварительно квалифицированных Национальным банком лиц проявили заинтересованность в выведении «ВТБ Банка» с рынка путем приема его активов и обязательств или покупки финучреждения в целом.

По информации Фонда, на сегодня прием документов завершен и начинается этап рассмотрения конкурсных предложений.

О результатах конкурса и выбранном плане урегулирования неплатежеспособности «ВТБ Банка» Фонд обещает сообщить дополнительно.

Фонд гарантирования 28 ноября ввел временную администрацию в «ВТБ Банк», принадлежавший российскому государственному «Внешэкономбанку», на основании решения Национального банка о признании банка неплатежеспособным.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов.

В начале ноября «ВТБ Банк», испытывающий проблемы с ликвидностью, заявил о наличии необходимых ресурсов и управленческого опыта для продолжения работы и стабилизации ситуации.

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.