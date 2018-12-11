Эксперт предупредил об угрозах для украинской экономики от протестов в ЕС

Угроза касается макрофинансовой помощи и украинского экспорта.

Сегодняшние протесты в Европе, начавшиеся во Франции и сейчас охватившие большую часть ЕС, включая Германию, могут негативно повлиять на возможности Украины относительно получения макрофинансовой помощи. Кроме того, под угрозой теперь и украинский экспорт.

Об этом рассказал исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает «Обозреватель». По его словам, руководителям европейских стран сейчас будет очень сложно объяснить налогоплательщикам, почему они должны выдавать Украине столь огромные суммы.

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"Украина не может самостоятельно проводить на внешних рынках заимствования капитала. И это было очень четко подтверждено в тот момент, когда "Нафтогаз" несколько недель назад был в нескольких часах от того, чтобы занять на внешнем рынке деньги под 10,9% годовых, что не просто дорого, а невероятно дорого. Возможности же брать деньги у своих налогоплательщиков, скажем, во Франции или Германии, и отдавать их даже во временное пользование Украины, сейчас будет крайне сложно любым европейским политикам", – подчеркнул Устенко.

Еще одной угрозой экономист считает сегодняшнее поведение инвесторов. По его мнению, они напуганы ситуацией на наиболее волатильных рынках, к которым относится и Украина. Это означает, что международные инвесторы будут искать более тихие гавани для своих денег и попытаются взять паузу.

"Для нас пауза в инвестициях означает, что мы не досчитаемся даже в месячном выражении 100-200 миллионов долларов, которые мы получаем. И рискуем уменьшить объемы притока прямых иностранных инвестиций. Это именно та сумма, которую мы в этом году получаем в месяц. От 100 до 200 млн", – пояснил Устенко.

Еще один серьезный удар по экономике Украины, который могут нанести массовые протестные настроения в Европейском Союзе – это возможности по реализации нашей продукции на территории Европы, заверил экономист. С одной стороны, Европа – крупнейший торговый партнер Украины в вопросах потребления нашего экспорта. С другой же, Украина поставляет в ЕС худший из возможных видов экспорта с крайне низким низким уровнем добавленной стоимости.

"И вот чего бы я боялся действительно очень серьезно – это того, что до последнего момента, до пятницы прошлой недели, был консенсус в мировых экспертных кругах, занимающихся экономикой. Относительно того, что новый кризис может начаться с территории так называемых развивающихся рынков. Сейчас, учитывая события, которые происходят в Европе, кажется, что и ЕС вполне может стать подобного рода серьезным вызовом и серьезным риском", – подытожил Устенко.