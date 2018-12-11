Доллар по 30 и выше: эксперты прогнозируют падение гривни

По прогнозам экспертов, в среднем по итогам 2018 года курс составит 27,5 грн/долл., но к концу 2021 опустится до 33,8 грн/долл.

Обменный курс гривни к доллару к концу 2018 года составит 29,05 грн/долл.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на консенсус-прогноз экспертов.

Согласно прогнозу, в среднем по итогам текущего года курс составит 27,5 грн/долл.

В 2019 году эксперты прогнозируют курс гривни к доллару на уровне 29,08 грн/долл. в среднем и 30,42 грн/долл. на конец года, в 2020 году – 30,90 и 32 грн/долл., в 2021 году – 31,65 и 33,8 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в ноябре девальвировала к доллару США на 23 копейки, или на 0,8%, - до 28,3909 грн/долл. с 28,1644 грн/долл. по официальному курсу.

По информации дилеров коммерческих банков, текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины составляют 27,70/27,73 грн/долл.

Госбюджет Украины на 2018 предусматривает среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 грн/долл. и курс на конец года на уровне 30,1 грн/долл.