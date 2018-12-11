Нацбанк прокомментировал данные по инфляции
Прогноз Национального банка Украины относительно потребительской инфляции на конец 2018 года в размере 10,1% в годовом выражении остается актуальным.
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Об этом говорится в комментарии НБУ относительно обнародованных Государственной службой статистики фактических показателей, согласно которым в ноябре инфляция в годовом выражении ускорилась до 10%.
«Несмотря на незначительные отклонения в темпах роста цен по различным группам товаров в ноябре, прогноз потребительской инфляции на конец года (10,1% год к году) остается актуальным», - говорится в комментарии.
Отмечается, что инфляция в годовом измерении в ноябре была близка к прогнозу, опубликованному в октябрьском инфляционном отчете НБУ, а несколько более высокие показатели базовой инфляции и темпов роста административно регулируемых цен почти полностью компенсировались низкими темпами роста цен на сырые продовольственные товары.
Кроме того, регулятор отметил, что снижение мировых цен на нефть и усиление курса гривни способствовали замедлению роста цен на топливо.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2017 года - составила 10%, ускорившись с 9,5% в годовом выражении месяцем ранее.
Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 10,1%, правительство - 9%.
Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 9% и 10% соответственно.