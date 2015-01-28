Депутатам предложат улучшить защиту прав инвесторов

14:03, 28 января 2015
Финансы
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Министерство экономического развития и торговли разрабатывает законопроект, предусматривающий повышение уровня защиты прав инвесторов, и планирует на следующей неделе подать его в парламент.

Министр топлива и энергетики Украины Айварас Абромавичус / Фото УНИАН

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе заседания правительства.

"В данный момент уже разрабатывается очень важный законопроект о защите прав инвесторов, уже на ближайшей неделе он будет предъявлен в парламент", - сказал Абромавичус. 

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По словам министра, задачей разрабатываемой законодательной инициативы является достижение баланса интересов всех заинтересованных сторон, включая государство и бизнес.

Абромавичус также отметил, что данный законопроект является очень важным для инвестиционной привлекательности Украины, поскольку на данный момент незащищенность прав инвесторов – одна из основных причин, наряду с военными действиями, отсутствия притока иностранного капитала в страну.

Ранее УНИАН сообщал, что иностранные инвестиции за 9 месяцев снизились на 15% из-за девальвации гривни.

Также сообщалось, что Украина по итогам 2014 года заняла 162-е место во всемирном Индексе экономической свободы, оставаясь при этом худшей из 43 стран Европы, также участвующих в рейтинге. Как отмечается в Индексе, ежегодно составляемом американским изданием The Wall Street Journal cовместно с Heritage Foundation, Украина набрала 46,9 балла из 100 возможных, потеряв по сравнению с прошлым годом 2,4 балла.

Индекс учитывает 10 характеристик развития экономики: право собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, государственные расходы, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода. Оценки выдаются экономикам 186 государств.

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