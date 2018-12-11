В Кабмине обещают повышение пенсий до 40%

Последние пять лет пенсия не перечислялась вообще, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Пенсии в Украине будут ежегодно повышаться в автоматическом режиме.

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Об этом в эфире “Прямого” заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

“В следующем году мы предусматриваем следующие шаги. Первое: с 1 декабря вырос прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Небольшая сумма, но рост есть. Второе: с 1 января 2019 года будет пересчитана пенсия военным пенсионерам. Примерно полмиллиона человек — военным пенсионерам будет произведен перерасчет пенсий. Следующий этап – это 1 марта 2019 года, и потом каждый март ежегодно будет проводиться автоматическое осовременивание всех пенсий”, - пояснил Розенко.

Он отметил, что последние пять лет пенсия не перечислялась вообще.

“В среднем от 17% до 40% будут расти пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от любой власти”, - добавил чиновник.